Famiglia nel bosco che fine fanno i bambini | arriva la decisione definitiva
Si avvicina una svolta cruciale nel caso della famiglia del casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. La vicenda dei bambini coinvolti sta per approdare a una decisione definitiva, aprendo un nuovo capitolo in una situazione che ha attirato l’attenzione dell’intera comunità.
Si avvicina a una tappa decisiva la vicenda della famiglia del casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Martedì è in calendario l’udienza davanti alla Corte d’Appello dell’Aquila, chiamata a esaminare il reclamo presentato dai legali dei genitori, Nathan e Catherine, contro l’ordinanza del 13 novembre con cui il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale e disposto l’allontanamento dei tre figli. Un appuntamento cruciale, al quale i genitori non saranno presenti, che dovrà stabilire se i bambini, di età compresa tra i sei e gli otto anni, potranno tornare a vivere con mamma e papà oppure restare nella casa famiglia di Vasto, dove attualmente sono ospitati insieme alla madre. Caffeinamagazine.it
