Famiglia nel bosco che fine fanno i bambini | arriva la decisione definitiva

Si avvicina a una tappa decisiva la vicenda della famiglia del casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Martedì è in calendario l’udienza davanti alla Corte d’Appello dell’Aquila, chiamata a esaminare il reclamo presentato dai legali dei genitori, Nathan e Catherine, contro l’ordinanza del 13 novembre con cui il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale e disposto l’allontanamento dei tre figli. Un appuntamento cruciale, al quale i genitori non saranno presenti, che dovrà stabilire se i bambini, di età compresa tra i sei e gli otto anni, potranno tornare a vivere con mamma e papà oppure restare nella casa famiglia di Vasto, dove attualmente sono ospitati insieme alla madre. Caffeinamagazine.it

