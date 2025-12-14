fallimento saco perizia per santarelli

Una perizia sarà disposta per valutare la capacità di Pietro Santarelli di sostenere il processo in corso, che lo vede imputato insieme ai figli Felice e Susi, e ai membri del collegio sindacale. La decisione riguarda la verifica della sua eventuale incapacità a partecipare pienamente al procedimento giudiziario.

Sarà una perizia a stabilire se Pietro Santarelli è in grado di sostenere il processo che lo vede imputato insieme ai figli Felice e Susi, oltre ai componenti del collegio sindacale Marcello Testa, Alessandro Tassoni e Bruno Formichetti. Lo ha stabilito il Collegio del tribunale di Ascoli alla luce delle condizioni di salute dell’imprenditore ascolano. L’incarico è stato affidato al medico legale Pietro Alessandrini che lo espleterà entro 27 giorni. Il risultato dell’accertamento verrà illustrato ai giudici in occasione della prossima udienza, fissata per il 14 gennaio 2026, quando il Collegio ha inoltre messo in programma l’audizione di tre testimoni. Ilrestodelcarlino.it

