Fabio Fognini rivela di soffrire di ansia | Al primo attacco di panico mi sono sentito morire Ecco come ne sono uscito

Fabio Fognini apre sul suo problema di ansia, raccontando come un attacco di panico lo abbia colpito e come sia riuscito a superarlo. Lo sport professionistico, spesso associato a successi, può nascondere anche sfide psicologiche che coinvolgono atleti di alto livello, dimostrando che la forza mentale è fondamentale quanto quella fisica.

Lo sport professionistico porta con sé grandi aspettative, tensioni e carico psicologico. E alle volte capita anche ai migliori di sentirsi sopraffatti e non riuscire a tenere a bada le proprie emozioni. Ne è un esempio Fabio Fognini, che durante la seconda semifinale di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 13 dicembre, ha rivelato per la prima volta di soffrire di problemi di ansia, culminati in alcune occasioni in attacchi di panico. Il primo attacco di panico. «Questa difficoltà, quando giocavo a tennis in un momento determinante della mia carriera, mi ha portato a un attacco di panico», ha raccontato il tennista italiano. Open.online Fabio Fognini nell'intervista a Belve rivela di aver sofferto di attacchi di panico, "mai sofferto così tanto" - Anticipazioni su "Belve" del 2 dicembre: Fabio Fognini si racconta nell'intervista tra attacchi di panico, ritiro e polemiche sulla Coppa Davis ... virgilio.it

Fabio Fognini rivela la multa più salata che ha ricevuto durante la carriera - Lex tennista ligure Ã¨ tornato anche sul tema degli attacchi di panico ... msn.com

Il cast dei ballerini al completo? Fabio Fognini, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Giada Lini fabiofogna #fblifestyle - facebook.com facebook

I finalisti di #BallandoConLeStelle Andrea Delogu Fabio Fognini Barbara D’Urso Filippo Magnini Francesca Fialdini In testa alla prossima puntata si disputerà lo spareggio tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical. Chi vincerà la fin x.com

Fabio Fognini and the Most Expressive Tennis Rant Ever