F1 Charles Leclerc | Il 2026 sarà cruciale entro la sesta gara capiremo chi dominerà nei quattro anni successivi

Charles Leclerc ha sottolineato l'importanza del 2026, affermando che entro la sesta gara si potrà capire quale squadra avrà il predominio nei successivi quattro anni. La Ferrari, reduce da una delle stagioni più deludenti degli ultimi tempi, si prepara a un nuovo ciclo, con un focus strategico sulla futura competitività.

Si è da poco conclusa una delle stagione più negative degli ultimi anni per la Ferrari. Dopo il secondo posto della classifica costruttori dello scorso anno, la scuderia di Maranello è sprofondata in una crisi di risultati e di prestazioni, accresciuta dalla volontà di interrompere gli sviluppi ad aprile e concentrarsi direttamente sulla prossima stagione. Il risultato di questa scelta è stato disastroso portando addirittura Lewis Hamilton ad uscire in Q1 negli ultimi tre appuntamenti. La prima stagione in rosso del britannico è stato un vero e proprio fallimento, con 0 podi ottenuti. Discorso diverso per Charles Leclerc che, questa vettura, la guida dal 2019. Oasport.it

