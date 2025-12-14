Exynos 2600 e i 2nm | cos’è la tecnologia GAA e perché cambia tutto
L’introduzione del processo produttivo a 2 nanometri e la tecnologia GAA rappresentano una svolta nel settore dei semiconduttori. Questi avanzamenti promettono di superare i limiti della miniaturizzazione tradizionale, aprendo nuove possibilità per le prestazioni e l’efficienza dei dispositivi elettronici. Ecco cosa c’è da sapere su questa rivoluzione tecnologica.
Il mondo dei semiconduttori ha raggiunto una soglia critica. Per anni, la miniaturizzazione è stata la strada maestra per aumentare la potenza, ma con l’avvicinarsi ai limiti fisici del silicio, ridurre semplicemente le dimensioni non basta più. È in questo contesto che fa il suo ingresso l’ Exynos 2600, il primo processore consumer destinato a portare sul mercato di massa la rivoluzionaria tecnologia a 2 nanometri (2nm). Non si tratta di un semplice aggiornamento annuale; l’ Exynos 2600 rappresenta un cambio di paradigma architetturale che Samsung Foundry ha inseguito per anni, scommettendo tutto sulla tecnologia GAA (Gate-All-Around). Pantareinews.com
