L’ex hotel Pino, simbolo storico del centro città e del turismo in riviera, subirà una significativa trasformazione. La struttura, che per anni ha ospitato turisti e visitatori, verrà riconvertita in un complesso residenziale con ville e appartamenti. Questa modifica rappresenta un importante intervento di riqualificazione urbana, rimodellando il volto della zona e offrendo nuove opportunità abitative.

L’ex hotel Pino sarà trasformato in residenziale. Uno degli edifici simbolo del centro città e del turismo in riviera lascerà spazio a ville e appartamenti. La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo operativo presentato per l’area e adesso inizia l’iter con il passaggio in consiglio comunale che dovrà esaminarne i contenuti. Lo schema prevede la demolizione dell’edificio principale chiuso dal 2008 e della casa del custode. Al loro posto sarà costruito un nuovo edificio a destinazione residenziale, con una riduzione di volumi del 77% rispetto a quelli attuali. L’accordo prevede anche un intervento di restauro e risanamento conservativo del villino esistente in stile Liberty e di interesse architettonico, situato a monte del lotto. Ilrestodelcarlino.it Ex hotel Pino, arriva la variante che lo trasforma in residenziale - Uno degli edifici simbolo del centro città e del turismo in riviera ... ilrestodelcarlino.it

Hotel Pino, la maxi villa con piscina approda in Consiglio - Dopo il via libera dell'esecutivo alla proposta per sostituite l'ex Hotel Pino, l'iter amministrativo prosegue ora verso il Consiglio Comunale. livingcesenatico.it

La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo operativo per l’area dell’ex Hotel Pino. Dopo il via libera dell’esecutivo, l’iter amministrativo prosegue verso il consiglio comunale https://www.livingcesenatico.it/2025/12/13/hotel-pino-consiglio-comun - facebook.com facebook

