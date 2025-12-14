Europei di Cross 2025 è super Italia a Lagoa | Battocletti e la Staffetta Mista conquistano l’oro

Allo European Cross 2025 a Lagoa, l’Italia si distingue con grandi risultati. Nadia Battocletti conquista il suo secondo titolo consecutivo nella categoria Senior, mentre la staffetta mista, composta da Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese, vince l’oro, confermando la supremazia azzurra nella manifestazione.

Lagoa, 14 dicembre 2025 – Non delude le aspettative l’Italia del Cross. Nadia Battocletti si prende il secondo titolo consecutivo agli Europei e nella categoria Senior, in svolgimento a Lagoa, in Portogallo, mentre la staffetta mista, formata da Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese è padrona della specialità e sale sul primo gradino del podio. La Battocletti domina la gara e taglia il traguardo con il tempo in 24:52 sui 7,470 km di percorso: “Sono tanto, tanto, tanto fiera di me – gioisce la 25enne trentina delle Fiamme Azzurre, come riporta fidal.it – A vedermi sulla linea di partenza si pensa che sia sempre tutto facile ma in realtà si può arrivare con un po’ più di ansia, di tensione, di stanchezza: ormai la vita di un’atleta non è soltanto correre, nelle nostre giornate c’è molto altro. Cdn.ilfaroonline.it

