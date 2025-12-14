Europei cross 2025 | non solo Nadia Battocletti Il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia

Gli Europei di cross 2025 a Lagoa vedono l’Italia schierarsi con un team competitivo, guidato da Nadia Battocletti, e sostenuto da atleti di talento in diverse discipline. La nazionale punta a conquistare medaglie in più categorie, mettendo in mostra una formazione solida e ambiziosa pronta a sfidare i migliori europei.

L’Italia si presenta ai Campionati Europei di cross 2025 con una stella internazionale come Nadia Battocletti, una staffetta mista di alto livello ed in generale un gruppo piuttosto competitivo che si giocherà qualcosa di importante in quasi tutte le gare odierne a Lagoa. La fuoriclasse trentina è favorita per il bis tra le senior nella rassegna continentale di corsa campestre e svolgerà anche il ruolo di capitana della spedizione azzurra in Algarve. “ Spero di riuscire a confermarmi campionessa europea dopo il titolo di Antalya 2024, ma non sottovaluto nessuna delle avversarie. Mi trovo bene su questi percorsi, quello di due settimane fa nel test di Alcobendas non era così diverso. Oasport.it

Quando corre Nadia Battocletti oggi agli Europei di cross 2025: orario preciso, canale tv, streaming - Oggi Nadia Battocletti si presenterà con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross e punterà a conquistare il secondo titolo continentale ... oasport.it