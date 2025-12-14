Eurocross medaglia d’oro per Battocletti e staffetta mista

A Lagoa, in Portogallo, l’Italia conquista due medaglie d’oro agli Europei di cross, confermando i risultati dell’anno precedente. Battocletti e la staffetta mista si sono aggiudicati il primo posto, portando a casa un doppio successo che sottolinea la crescita e la forza del movimento atletico italiano in questa disciplina internazionale.

(Adnkronos) – Doppio oro azzurro. L'Italia vince due volte agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, con una doppia conferma dei successi dell'anno scorso. Nadia Battocletti è regina per la seconda volta di fila, padrona della gara senior, e diventano sei i titoli in carriera nella sua collezione straordinaria contando anche quelli giovanili.

