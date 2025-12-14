Esulta la minoranza | Ecco i nuovi cassonetti

A Granarolo arrivano nuovi cassonetti della spazzatura, una novità accolta con entusiasmo dalla minoranza. Il consigliere di opposizione Pino Minissale sottolinea come questa iniziativa rappresenti una svolta positiva per i residenti di via Praga, migliorando la gestione dei rifiuti e la qualità della vita nel quartiere.

Nuovi bidoni della spazzatura a Granarolo: esulta la minoranza di Pino Minissale. Così il consigliere di opposizione: "Svolta positiva per i residenti di via Praga. Dopo mesi di attesa e numerosi solleciti formali da parte mia, l’amministrazione e Hera hanno finalmente dato seguito all’esecuzione di due interventi cruciali, riguardanti la sicurezza stradale e il decoro urbano del quartiere. La prima questione risolta riguarda lo spostamento e il riordino dei cassonetti dei rifiuti. Secondo quanto comunicato in precedenza, Hera ha provveduto al riposizionamento di una nuova Isola ecologica di base (Ieb) in via Praga. Ilrestodelcarlino.it

