Estorsione e minacce ai danni di Cosedil Vecchio | Non bisogna avere paura | denunciare è la strada giusta

Un caso di estorsione e minacce ai danni di Cosedil ha attirato l'attenzione sulla necessità di affrontare con coraggio questi fenomeni. Vecchio invita i cittadini a non temere, sottolineando l'importanza di denunciare, poiché le istituzioni e le forze dell'ordine sono al fianco della comunità per garantire sicurezza e giustizia.

© Cataniatoday.it - Estorsione e minacce ai danni di Cosedil, Vecchio: "Non bisogna avere paura: denunciare è la strada giusta" "Non bisogna avere paura: denunciare è la strada giusta, perché le istituzioni e le forze dell’ordine sono presenti e funzionano”. E' quanto ha dichiarato Gaetano Vecchio, amministratore delegato di Cosedil, l’impresa impegnata nei lavori di risanamento di Fondo Fucile, vittima di una richiesta. Cataniatoday.it Messina, estorsione a Cosedil. Vecchio ricevuto in Comune: «Ho denunciato senza timori». Cgil: «Sistema Siino ancora vivo» - Il numero di Confindustria Sicilia è stato vittima di estorsione nel cantiere di Fondo Fucile. lasicilia.it

«Ti sciolgo nell’acido»: cinque arresti per estorsione e minacce ai danni di un consulente finanziario - C’è un ex luogotenente della Guardia di Finanza in congedo tra i cinque arrestati giovedì mattina per estorsione ai danni di un consulente finanziario a Vigevano. laprovinciapavese.gelocal.it

Latina: ? Minacce, pressioni e un appartamento conteso: il processo per tentata estorsione si divide tra due tribunali. Vuoi capire cosa è successo davvero? - facebook.com facebook

Giarre, minacce ed estorsione alla madre: denunciato 31enne dlvr.it/TPjjtB #Catania #Sicilia #LiveSicilia x.com