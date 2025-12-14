Essenza e Materia di Prodigi | la premiazione
Oggi alle 17, il teatro Testori ospiterà la premiazione congiunta dei festival ‘Essenza di Prodigi’ e ‘Materia di Prodigi’. Un evento che unisce due importanti rassegne teatrali dedicate ai monologhi, offrendo al pubblico uno spettacolo conclusivo a ingresso libero, simbolo di collaborazione e valorizzazione del teatro nazionale.
Il teatro, quando decide di fare sul serio, sceglie di condividere il palco. Oggi dalle ore 17, il teatro Testori ospiterà lo spettacolo conclusivo che riunisce i due festival ‘Essenza di Prodigi – Festival Teatrale Nazionale dedicato ai monologhi’ e ‘Materia di Prodigi – Città di Forlì Festival Teatrale Nazionale’, in un unico evento a ingresso libero. I due festival sono organizzati da FOEmozioni, 11 gruppi forlivesi insieme per il teatro, in collaborazione con il Comune di Forlì, Elsinor e le associazioni nazionali di teatro amatoriale Uilt e Fita. Il pomeriggio si aprirà con la cerimonia di premiazione di Essenza di Prodigi, giunto alla quarta edizione e recentemente conclusosi alla Fabbrica delle Candele. Ilrestodelcarlino.it
Presentazione 8ª edizione del Festival Teatrale Nazionale “Materia di Prodigi - Città di Forlì”