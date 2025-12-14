Espulsione Heggem in Bologna Juve | fallo da ultimo uomo su Openda L’episodio e la decisione di Massa – FOTO

Durante la partita tra Bologna e Juventus, Heggem è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Openda. L'episodio ha suscitato discussioni e ha portato alla decisione dell'arbitro Massa di estrarre il cartellino rosso. Di seguito i dettagli dell'episodio e le conseguenze disciplinari.

© Juventusnews24.com - Espulsione Heggem in Bologna Juve: fallo da ultimo uomo su Openda. L’episodio e la decisione di Massa – FOTO Espulsione Heggem in Bologna Juve: fallo da ultimo uomo su Openda. L’episodio e la decisione disciplinare di Massa rispetto all’episodio. Al minuto 69 di Bologna Juventus, la partita ha subito una svolta significativa a causa dell’ espulsione di un difensore del Bologna. L’arbitro Massa ha estratto il cartellino rosso diretto per Heggem, lasciando il Bologna in dieci uomini. L’episodio è avvenuto in seguito a un rilancio lungo dalla difesa della Juventus. L’attaccante bianconero, Openda, è scappato via centralmente e si è involato indisturbato verso la porta avversaria. Heggem è intervenuto in maniera fallosa, travolgendo l’attaccante e commettendo un fallo da chiara occasione da gol. Juventusnews24.com “Ma dove vai?” ?? Orsato ferma Orsolini, gol annullato e ammonizione ?? Bologna-Juventus 0-1 LIVE, la diretta della partita di Serie A: gol di Cabal, emiliani in 10 per il rosso a Heggem - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Colpo Juventus a Bologna: Spalletti azzecca i cambi, Cabal e Openda decisivi per il sorpasso - La Juventus vince un vero e proprio scontro diretto a Bologna e si porta a ridosso del quarto posto in classifica ... fanpage.it

Dalla pagina ufficiale del Bologna FC I convocati per #BFCJuventus Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani. Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Ravaglia; Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Markovic (75), Mira - facebook.com facebook