Espulsione Heggem in Bologna Juve | fallo da ultimo uomo su Openda L’episodio e la decisione di Massa – FOTO

Durante la partita tra Bologna e Juventus, Heggem è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Openda. L'episodio ha suscitato discussioni e ha portato alla decisione dell'arbitro Massa di estrarre il cartellino rosso. Di seguito i dettagli dell'episodio e le conseguenze disciplinari.

Espulsione Heggem in Bologna Juve: fallo da ultimo uomo su Openda. L’episodio e la decisione disciplinare di Massa rispetto all’episodio. Al minuto  69  di  Bologna Juventus, la partita ha subito una svolta significativa a causa dell’ espulsione  di un difensore del Bologna. L’arbitro  Massa  ha estratto il  cartellino rosso  diretto per  Heggem, lasciando il Bologna in dieci uomini. L’episodio è avvenuto in seguito a un  rilancio lungo dalla difesa  della Juventus. L’attaccante bianconero,  Openda, è scappato via centralmente e si è involato indisturbato verso la porta avversaria.  Heggem  è intervenuto in maniera fallosa,  travolgendo  l’attaccante e commettendo un fallo da chiara occasione da gol. Juventusnews24.com

