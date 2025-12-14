Esiste davvero il capobranco? Cosa c'è davvero in questo mito sui cani

Il mito del capobranco è nato da studi errati, basati sull'osservazione di lupi in cattività. I cani poi sono una specie diversa e la loro etologia è fatta di un'altra tipologia di relazioni intra e inter specifiche. Il "miglior amico dell'uomo" in natura si regola su ranghi e ruoli all'interno di branchi flessibili e non necessariamente familiari e il punto è che ognuno ha il suo compito. Nella relazione con l'uomo, poi, cercano un punto di riferimento e non un despota. Fanpage.it

