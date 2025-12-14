Erzelli ecco il piano per il nuovo ospedale | Servono 350 milioni e un partner privato

È stato presentato il piano per il nuovo ospedale di Erzelli, che prevede un investimento di 350 milioni di euro. Il progetto, redatto secondo le indicazioni del commissario Gratarola, include la realizzazione di 400 posti letto e un Centro di medicina hi-tech, con l’obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria e innovare i servizi nel territorio.

