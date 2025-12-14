ernia ombelicale senza intubazione grazie alla robotica

A Vizzolo Predabissi è stato eseguito il primo intervento di ernia ombelicale senza intubazione, combinando la tecnologia robotica con la chirurgia

A Vizzolo Predabissi il primo intervento che coniuga la piattaforma robotica con la chirurgia "da sveglio". È stato operato per un’ ernia ombelicale senza necessità d’intubazione, rendendo così possibile una rapida ripresa e le dimissioni in giornata, il primo paziente sul quale, al Predabissi, è stato effettuato un intervento di chirurgia di parete robotica in “awareness surgery“. L’intervento, eseguito su un uomo di 67 anni, ha visto la combinazione della piattaforma robotica Da Vinci e dell’ " awareness surgery " (anestesia spino-epidurale, senza necessità di effettuare l’anestesia generale). Ilgiorno.it

