Ernia ombelicale senza intubazione grazie alla robotica

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vizzolo Predabissi è stato eseguito il primo intervento di ernia ombelicale senza intubazione, combinando la tecnologia robotica con la chirurgia

A Vizzolo Predabissi il primo intervento che coniuga la piattaforma robotica con la chirurgia "da sveglio". È stato operato per un’ ernia ombelicale senza necessità d’intubazione, rendendo così possibile una rapida ripresa e le dimissioni in giornata, il primo paziente sul quale, al Predabissi, è stato effettuato un intervento di chirurgia di parete robotica in “awareness surgery“. L’intervento, eseguito su un uomo di 67 anni, ha visto la combinazione della piattaforma robotica Da Vinci e dell’ " awareness surgery " (anestesia spino-epidurale, senza necessità di effettuare l’anestesia generale). Ilgiorno.it

ernia ombelicale senza intubazioneErnia ombelicale senza intubazione grazie alla robotica - A Vizzolo Predabissi il primo intervento che coniuga la piattaforma robotica con la chirurgia "da sveglio". msn.com

Ernia ombelicale: sintomi, cause e cure - Negli adulti, invece, va riconosciuta ed affrontata al meglio. dilei.it

ernia ombelicale senza intubazione grazie alla robotica

© Ilgiorno.it - Ernia ombelicale senza intubazione grazie alla robotica

Ernia ombelicale: quando è necessario l'intervento? La parola al Dott. Carlo Farina

Video Ernia ombelicale: quando è necessario l'intervento? La parola al Dott. Carlo Farina