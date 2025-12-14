Ermes Zampa e Violetta Laiketsion sono loro i due paracadutisti morti a Fano | la ricostruzione

Ermes Zampa e Violetta Laiketsion, rispettivamente di 70 e 63 anni, sono le due persone decedute in seguito a un incidente durante un lancio in paracadute dall’aeroporto di Fano. L’incidente ha coinvolto due paracadutisti durante un’attività ricreativa nella provincia di Pesaro e Urbino.

