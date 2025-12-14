Erica Martinelli e Rosa Chemical non stanno insieme il rifiuto a Ballando | Ci ho provato mi ha friendzonato

Durante la semifinale di Ballando con le stelle, Rosa Chemical ha rivelato di aver tentato un approccio con Erica Martinelli, ma di essere stato friendzonato. La notizia chiarisce la natura del loro rapporto, smentendo eventuali supposizioni di una relazione sentimentale tra i due.

Erica Martinelli e Rosa Chemical non stanno insieme. A svelarlo è stato il cantante che, nel corso della semifinale di Ballando con le stelle, ha rivelato di avere ricevuto un rifiuto dalla maestra di ballo. Fanpage.it

