Erica Martinelli e Rosa Chemical non stanno insieme il rifiuto a Ballando | Ci ho provato mi ha friendzonato
Durante la semifinale di Ballando con le stelle, Rosa Chemical ha rivelato di aver tentato un approccio con Erica Martinelli, ma di essere stato friendzonato. La notizia chiarisce la natura del loro rapporto, smentendo eventuali supposizioni di una relazione sentimentale tra i due.
Erica Martinelli e Rosa Chemical non stanno insieme. A svelarlo è stato il cantante che, nel corso della semifinale di Ballando con le stelle, ha rivelato di avere ricevuto un rifiuto dalla maestra di ballo. Fanpage.it
Erica Martinelli e Rosa Chemical non stanno insieme, il rifiuto a Ballando: “Ci ho provato, mi ha friendzonato” - A svelarlo è stato il cantante che, nel corso della semifinale di Ballando con le stelle, ha rivelato ... fanpage.it
Rosa Chemical: “Amore con Erica? Vedremo in futuro” - “Lei è un croccante all’amarena: un gelato che fuori sembra molto duro, ma dentro è morbido e dolce”: Rosa Chemical non ha remore nel parlare del rapp ... quotidiano.net
Luca Velletri. . E ancora per la 11ª puntata di #ballandoconlestelle 20, il Tango di Rosa Chemical ed Erica Martinelli, per cui canto “La cura” del Maestro Franco Battiato. ? - facebook.com facebook
"Ma?l MARTINELLI" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Il Tango di Rosa Chemical e Erica Martinelli - Ballando con le stelle 06/12/2025