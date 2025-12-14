Eredivisie Ajax Feyenoord la decide Davy Klaassen! L’ex Inter apre la 200a edizione del Klassieker vinto dai Lancieri per 2-0 ma la vetta resta distante

Nella 16ª giornata di Eredivisie, il Klassieker tra Ajax e Feyenoord si è deciso grazie a Davy Klaassen, ex Inter, che ha aperto le marcature per i Lancieri. La partita si è conclusa con un 2-0 a favore dell'Ajax, ma la corsa al primo posto rimane aperta, mantenendo alta la tensione nel campionato olandese.

Nella 16a giornata di Eredivisie, il risultato più atteso di giornata di calcio olandese arriva da Amsterdam. Alla Johan Cruijff Arena, infatti, l'Ajax si aggiudica la 200ª edizione del Klassieker battendo il Feyenoord.

