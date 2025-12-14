Era solito rifornire di droga alcuni assistiti di una comunità terapeutica arrestato dai carabinieri

Un 27enne catanese, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Zafferana Etnea per aver detenuto sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un intervento di controllo, evidenziando attività illecite legate al traffico di droga.

E’ stato arrestato dai carabinieri della stazione di Zafferana Etnea il 27enne incensurato catanese che è stato sorpreso a detenere sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri erano venuti a sapere che il giovane era solito rifornire di droga alcuni assistiti di una comunità. Cataniatoday.it

