Entro primavera partirà l’endoscopia

In occasione dell’anniversario dell’inaugurazione del nuovo ospedale dei Sibillini ‘Beato Antonio’ di Amandola, il neo assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro ha visitato la struttura. Durante l’evento, ha incontrato il personale e annunciato l’avvio dell’attività di endoscopia prevista per la prossima primavera.

In occasione dell'anniversario dell'inaugurazione del nuovo ospedale dei Sibillini 'Beato Antonio' di Amandola, aperto il 14 dicembre dello scorso anno, il neo assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro, ha vistato la struttura e si è confrontato con il personale. Ad accoglierlo, il direttore generale dell'Ast Fermo Roberto Grinta, il personale dell'ospedale; presenti anche Giampiero Macarri, direttore della gastroenterologia dell'ospedale Murri di Fermo; Paola Arma, direttore della Medicina Amandola, gli amministratori di Amandola, i sindaci di Montefalcone Appennino e Smerillo. "Entro la prossima primavera – annuncia Paolo Calcinaro - saremo in grado di far partire l' endoscopia, colonscopia e gastroscopia.