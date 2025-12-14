Enrica Bonaccorti è in un limbo il tumore le era stato nascosto | La risposta tra un mese

Enrica Bonaccorti si trova in un momento difficile, dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas, una diagnosi tenuta nascosta fino a ora. La showgirl e conduttrice aspetta con ansia i risultati degli esami, mentre i suoi fan si preoccupano per le sue condizioni. La sua situazione rimane delicata e incerta, tra speranza e incertezza.

Come sta Enrica Bonaccorti? Se lo chiedono i suoi fan, atterriti ormai da tempo dalla notizia del tumore al pancreas che l’attanaglia. Ha spiegato d’avere ormai poche chance nel corso delle sue interviste e a Silvia Toffanin ha svelato gli ultimi risvolti, medici e privati. L’amore tra mamma e figlia. La diagnosi ricevuta ha ovviamente sconvolto Enrica Bonaccorti, che ha dovuto fare i conti, improvvisamente, con la propria mortalità. Il tasso di sopravvivenza a un tumore al pancreas è decisamente basso e, così, si è ritrovata a pensare a tutto ciò che avrebbe lasciato alle sue spalle. Nello studio di Verissismo ha però spiegato d’aver vissuto questa fase, quella delle chemio, con sorprendente serenità, per quanto possibile. Dilei.it

