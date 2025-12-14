Enrica Bonaccorti a Verissimo il dramma della malattia e il sostegno della figlia Verdiana

Enrica Bonaccorti sarà ospite a Verissimo per condividere il suo percorso di salute e il sostegno della figlia Verdiana. La conduttrice e attrice tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per aggiornare sui recenti sviluppi legati al suo stato di salute, offrendo un momento di sincerità e condivisione con il pubblico.

(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi, domenica 13 dicembre, a Verissimo. La conduttrice e attrice tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per aggiornare sul problema di salute che l'ha colpita nei mesi scorsi. Con lei anche la figlia Verdiana Pettinari. Lo scorso settembre Enrica aveva rivelato sui social di essere malata.

Verissimo - Enrica Bonaccorti e la sua lotta contro il tumore al pancreas

