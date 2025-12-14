Enrica Bonaccorti a Verissimo | ‘Ho poche speranze tra un mese saprò’ il sostegno della figlia

Enrica Bonaccorti si apre a Verissimo in un'intervista intensa e senza filtri, condividendo la sua battaglia contro il tumore al pancreas. Accompagnata dalla figlia Verdiana, la conduttrice ha parlato con sincerità delle sue speranze e delle sfide di questo difficile percorso, offrendo uno sguardo autentico sulla sua resistenza e forza interiore.

Il racconto intimo a Verissimo. Un'intervista intensa, senza filtri, carica di fragilità e forza. Enrica Bonaccorti, ospite a Verissimo nella puntata di domenica 14 dicembre, ha parlato apertamente della sua battaglia contro il tumore al pancreas, accompagnata dalla figlia Verdiana, presenza costante e decisiva in questo percorso, con gli ultimi aggiornamenti. La diagnosi e il silenzio. La conduttrice 76enne ha raccontato di aver scoperto la malattia in modo graduale. «All'inizio non lo sapevo», spiega. Verdiana, insieme ai medici, aveva deciso di attendere una conferma prima di darle la notizia.

