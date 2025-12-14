Enit promuove le delizie del Belpaese

L’Enit promuove le eccellenze della cucina italiana attraverso il Gourmet Bus, un viaggio tra le tradizioni culinarie del Belpaese. A bordo, il ministro Daniela Santanchè sottolinea l’importanza del riconoscimento UNESCO e il ruolo fondamentale della gastronomia nel rafforzare l’economia e l’immagine dell’Italia.

Il Gourmet Bus porta in giro le eccellenze della nostra tradizione culinaria. A bordo nella sosta romana il ministro Santanchè: «Noi meglio dei francesi, ma siamo disuniti» Se pochi giorni fa qualcuno avesse sottovalutato lo storico riconoscimento che l’Unesco ha accordato alla cucina italiana, da quest’anno patrimonio culturale immateriale globale, è il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a bordo del Gourmet Bus, a spiegare cosa significhi: «Non è soltanto una questione di immagine, che pur è importante, ma di numeri, perché aiuta e fa crescere il valore delle nostre aziende, dei nostri ristoratori e si traduce in posti di lavoro stabili. Laverita.info