‘Empatia selettiva’ voglio parlarvi del mio libro sul genocidio a Gaza che non doveva uscire

Si apre con una lettera di censura il mio nuovo libro Empatia selettiva: perché l’Occidente è rimasto a lungo indifferente al genocidio di Gaza. La lettera, scritta da chi avrebbe dovuto essere il mio editore, chiedeva di sostituire il termine “genocidio” con “atrocità di massa”. Rifiutai e mi ritrovai senza editore. Per mesi nessuno ha voluto pubblicare il libro: né nel Regno Unito né negli Stati Uniti, dove ho lavorato per quasi due decenni, né in Italia, dove ora risiedo. Non elenco le case editrici che hanno rifiutato il manoscritto, tergiversato, avanzato distinguo o provato a convincermi a non usare la parola “genocidio. Ilfattoquotidiano.it

Bella serata ieri con Vauro Senesi e Lucio Luca (Repubblica) al Mondadori bookstore della Galleria Alberto Sordi a Roma per la presentazione di “Io sono colpevole” e “Empatia selettiva.” Grazie alla Compagnia Editoriale Aliberti per aver reso possibile quest x.com