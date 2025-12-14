Elly Schlein incontra Abu Mazen | Supporto totale al popolo palestinese e aiuti umanitari urgenti

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha incontrato Abu Mazen, Presidente dell’Autorità Palestinese, evidenziando il sostegno totale al popolo palestinese e l’urgenza di aiuti umanitari. L’incontro, descritto come molto positivo, ha sottolineato l’impegno della leader dem nel rafforzare i rapporti e sostenere la causa palestinese.

L'incontro tra la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, e il Presidente dell'Autorità Palestinese, Abu Mazen, è stato definito "molto positivo" dalla stessa leader dem. Durante l'incontro, Schlein ha ribadito il pieno supporto del Pd al popolo palestinese, sottolineando il diritto all'autodeterminazione e la necessità del riconoscimento dello Stato palestinese. "Non si potrà parlare di pace finché non ci sarà il pieno riconoscimento dello Stato palestinese e la fine delle occupazioni illegali in Cisgiordania", ha affermato Schlein, evidenziando come questi siano passaggi indispensabili per una soluzione duratura del conflitto.

Schlein da Abu Mazen: serve riconoscimento pieno della Palestina

