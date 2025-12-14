Elly Schlein fugge da Atreju e infanga Meloni | Di cosa sei campionessa

Durante il raduno di Atreju, Elly Schlein evita di salire sul palco dove Giorgia Meloni si esprime, e invece interviene con critiche pungenti al premier. La leader del Pd sfrutta l'occasione per sottolineare le priorità del governo, mentre Schlein, allontanandosi dall'evento, si lascia andare a dichiarazioni che alimentano le tensioni politiche.

Proprio nel giorno in cui Giorgia Meloni parla dal palco da Atreju, lo stesso palco su cui la leader del Pd non è voluta salire, ecco che Elly Schlein prova goffamente ad alzare il volume nel mini-raduno dem in cui attacca la premier: "Ieri Arianna Meloni ha detto che le priorità sono legge elettorale e premierato. Pensavamo che fosse il caro vita e la sanità. Per le sorelle Meloni sono priorità la legge elettorale e una riforma che indebolisce le prerogative del Capo dello Stato: giù le mani dal presidente dell Repubblica". A corto di argomenti prova un secondo colpo: " Presidente Meloni vada a fare un giro per i supermercati, provi a fare i conti scaffale dopo scaffale di ciò che va rimesso al suo posto perché costa troppo. Liberoquotidiano.it

Meloni attacca Schlein dal palco di Atreju: “Sono venuti tutti i leader, solo lei è rimasta a casa. Il loro campo largo lo abbiamo fatto qui” - La premier dal palco della kermesse di FdI critica la leader del PD per non aver partecipato all'evento: "Chi scappa non ha contenuti" ... ilfattoquotidiano.it