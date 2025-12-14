Elly Schlein FdI umilia la segretaria del Pd | Metta scarpe da trekking

Durante la contro manifestazione del Partito Democratico in risposta ad Atreju, Elly Schlein ha subito un'imprevista battuta d'arresto, che ha suscitato commenti e critiche. La scena ha evidenziato tensioni tra i due schieramenti e ha messo in luce le sfide politiche e comunicative che la leader del Pd sta affrontando in questo periodo.

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, FdI umilia la segretaria del Pd: "Metta scarpe da trekking" La contro manifestazione del Partito democratico, in risposta ad Atreju, si è rivelata un autogol clamoroso per Elly Schlein. La segreteria dem ha provato a mettere sotto scacco il premier organizzando un'assemblea del Pd. Ma all'interno del partito si è sentito il rumore di tutte quelle voci scontenti. Come per esempio quella di Simona Malpezzi: "Abbiamo convocato poche direzioni per discutere e questo non ci rafforza, perché abbiamo chiamato divisione quella che è discussione interna. Unità non è pensiero unico. Se noi ci conosciamo nelle nostre differenze, ci riconosciamo nella nostra forza. Liberoquotidiano.it Meloni chiude Atreju, Schlein in assemblea Pd: confronto a distanza tra le leader - In contemporanea la segretaria dem sancisce la nuova maggioranza allargata a Bonaccini ... repubblica.it

"Ringrazio anche Elly Schlein, che con il suo nannimorettiano 'mi si nota di più se vengo e me ne sto disparte o se non vengo per niente' ha comunque fatto parlare di noi. La cosa divertente è che il campo largo lo abbiamo riunito noi ad Atreju e l'unica che no

