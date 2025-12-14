Elly Schlein FdI umilia la segretaria del Pd | Metta scarpe da trekking

Durante la contro manifestazione del Partito Democratico in risposta ad Atreju, Elly Schlein ha subito un'imprevista battuta d'arresto, che ha suscitato commenti e critiche. La scena ha evidenziato tensioni tra i due schieramenti e ha messo in luce le sfide politiche e comunicative che la leader del Pd sta affrontando in questo periodo.

La contro manifestazione del Partito democratico, in risposta ad Atreju, si è rivelata un autogol clamoroso per Elly Schlein. La segreteria dem ha provato a mettere sotto scacco il premier organizzando un'assemblea del Pd. Ma all'interno del partito si è sentito il rumore di tutte quelle voci scontenti.  Come per esempio quella di Simona Malpezzi: "Abbiamo convocato poche direzioni per discutere e questo non ci rafforza, perché abbiamo chiamato divisione quella che è discussione interna. Unità non è pensiero unico. Se noi ci conosciamo nelle nostre differenze, ci riconosciamo nella nostra forza. Liberoquotidiano.it

