Elkann minaccia i tifosi bianconeri | Vendo i giornali mica la Juventus

Elkann, presidente della Juventus, si rivolge ai tifosi con un messaggio deciso, chiarendo le sue priorità. Nel frattempo, emergono dichiarazioni del nipote dell’Avvocato sulla situazione societaria, mentre l’offerta di Tether di 1,2 miliardi viene respinta dal consiglio di amministrazione. La vicenda si sviluppa tra tensioni e smentite, lasciando il futuro del club ancora incerto.

Video del nipote dell’Avvocato: «Società fuori dal mercato». L’offerta di Tether (1,2 miliardi) è troppo bassa per il cda.. Jaki sembra un re Mida al contrario: uccide ciò che tocca ma rimane ricco. Il rampollo sbaglia però si consola con la liquidità delle cessioni: 4 miliardi al 2025.. Lo speciale contiene due articoli.. Laverita.info

