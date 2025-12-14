Elio De Renzi il medico di tutti | addio a una figura preziosa ad Avellino

Elio De Renzi, stimato medico di Avellino, si è spento lasciando un vuoto nel cuore della comunità. Con la sua dedizione e umanità, ha rappresentato un punto di riferimento per molti. La sua scomparsa segna la perdita di una figura preziosa, riconosciuta e rispettata da tutti.

Si sapeva che le sue condizioni di salute non lasciavano più spazio a illusioni. Eppure, quando una persona così esce di scena, la notizia arriva sempre come un colpo inatteso.Elio De Renzi è morto ad Avellino, in silenzio, senza clamore. Come aveva vissuto.Quasi mezzo secolo al servizio degli. Avellinotoday.it

