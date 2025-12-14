Elicottero sulle piste sci ai piedi e via | Oliva lo rifà al Maniva dopo il caso Campiglio

Un episodio che richiama il passato e suscita polemiche: un protagonista noto per aver già scatenato un caso simile, questa volta si ripete al Maniva, atterrando con l’elicottero sulle piste sciistiche bresciane, parcheggiando tra gli sciatori e scendendo come se nulla fosse. Un gesto che solleva dubbi sulla legalità e sulla sicurezza delle attività nelle aree montane.

Atterraggio vietato sulle nevi bresciane: stesso protagonista, stesso copione. Atterra con l’ elicottero in piena area sciabile, lo parcheggia a bordo pista, indossa sci e scarponi e si concede una discesa come se nulla fosse. Cambia lo scenario, ma la scena è identica a quella di otto mesi fa. Ancora una volta il protagonista è Bortolo Giorgio Oliva, imprenditore bresciano di 66 anni, finito nuovamente nei guai per un atterraggio non autorizzato in montagna. Questa volta l’episodio si è verificato sulle piste del Passo del Maniva, in provincia di Brescia. L’elicottero di Oliva è sceso direttamente sulla neve, all’interno del comprensorio sciistico, in una manovra che la normativa vieta espressamente per motivi di sicurezza pubblica. Notizieaudaci.it Imprenditore recidivo multato per essere atterrato con l'elicottero sulle piste da sci - Stavolta è accaduto sui monti del bresciano, otto mesi fa in Trentino- rainews.it

