Elicottero precipitato a Lanzada | i primi risultati dell' autopsia su Thomas Diaz Ledesma
Sono stati resi noti i primi risultati dell'autopsia su Thomas Diaz Ledesma, l'operaio di 29 anni morto nell'incidente dell'elicottero precipitato a Lanzada lo scorso 4 dicembre. Le analisi evidenziano lesioni compatibili con traumi da precipitazione, fornendo i primi elementi utili a ricostruire le dinamiche dell'incidente.
