Elezione dei Consigli di quartiere si vota fino alle 21 | affluenza al 7,4% Borello il più partecipativo

A Cesena si svolgono le elezioni dei Consigli di Quartiere per il periodo 2025-2030, con le votazioni aperte fino alle 21. L'affluenza si attesta al 7,4%, con Borello che si distingue come il quartiere più partecipativo. L'evento rientra nelle iniziative del Comune in conformità allo Statuto e al Regolamento comunale approvato a ottobre.

Sono in corso a Cesena le elezioni dei Consigli di Quartiere per il quinquennio 2025-2030, indette dal Comune in attuazione dello Statuto comunale e del Regolamento approvato dal Consiglio comunale il 9 ottobre scorso. I cittadini possono votare sia online, tramite piattaforma digitale con.

