Elezione dei Consigli di quartiere si vota fino alle 21 | affluenza al 7,4% Borello il più partecipativo
A Cesena si svolgono le elezioni dei Consigli di Quartiere per il periodo 2025-2030, con le votazioni aperte fino alle 21. L'affluenza si attesta al 7,4%, con Borello che si distingue come il quartiere più partecipativo. L'evento rientra nelle iniziative del Comune in conformità allo Statuto e al Regolamento comunale approvato a ottobre.
