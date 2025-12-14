Eletto il baby sindaco di Vitorchiano | riunito per la prima volta il consiglio comunale dei ragazzi | FOTO

Vitorchiano, effettuate le elezioni del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, Mattia Marani è il “baby” sindaco, insieme ai vicesindaci Filippo Ferri e Gloria Viventi e ai consiglieri Mattia Quagliozzi, Chiara Cristiani, Giulia Cartella, Caterina Baliva, Angelica Silvestri, Giorgio. Viterbotoday.it

A Vitorchiano insediato il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, il sindaco jr è Mattia Marani - È stato eletto a Vitorchiano il sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR): Mattia Marani. newtuscia.it