Eletto il baby sindaco di Vitorchiano | riunito per la prima volta il consiglio comunale dei ragazzi | FOTO

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vitorchiano, effettuate le elezioni del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, Mattia Marani è il “babysindaco, insieme ai vicesindaci Filippo Ferri e Gloria Viventi e ai consiglieri Mattia Quagliozzi, Chiara Cristiani, Giulia Cartella, Caterina Baliva, Angelica Silvestri, Giorgio. Viterbotoday.it

eletto baby sindaco vitorchianoA Vitorchiano insediato il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, il sindaco jr è Mattia Marani - È stato eletto a Vitorchiano il sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR): Mattia Marani. newtuscia.it

eletto il baby sindaco di vitorchiano riunito per la prima volta il consiglio comunale dei ragazzi foto

© Viterbotoday.it - Eletto il "baby" sindaco di Vitorchiano: riunito per la prima volta il consiglio comunale dei ragazzi | FOTO

TUTTO IN 300 SECONDI DEL 25/06/2018. Dopo Ballottaggio a Viterbo, parla Chiara Frontini

Video TUTTO IN 300 SECONDI DEL 25/06/2018. Dopo Ballottaggio a Viterbo, parla Chiara Frontini