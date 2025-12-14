Elena Di Cioccio libera di essere | Non sono la guru dell’Hiv a teatro senza maschere

Elena Di Cioccio presenta il suo nuovo monologo comico,

Milano, 14 dicembre 2025 – Un baule di (auto)ironia. Fin dal titolo: ProPOSITIVA 2.0. Monologo comico dove Elena Di Cioccio torna a sorridere del mondo e di sé stessa. A partire da quella positività all’Hiv, dichiarata in pubblico, un paio d’anni fa. D’altronde quando non si trova qualcosa di buono, forse almeno si può trovare qualcosa di buffo. Appuntamento mercoledì al Filodrammatici di Milano. Per una stand-up di vita stravissuta. E senza maschere. Mica facile. Elena, cosa significa per lei essere propositiva? “È un atteggiamento verso l’esistenza, uno strumento di sopravvivenza e di trasformazione di fronte alle difficoltà. Ilgiorno.it

