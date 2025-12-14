Elena Curtoni | Ho alzato il piede ma la stagione è lunga Andiamo a tutta

Elena Curtoni, sesta nel superG femminile a St., commenta con determinazione la conclusione del weekend di gare, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l'impegno per tutta la stagione. Nonostante l'ottimo risultato, la atleta invita a continuare a spingere al massimo, evidenziando la lunghezza e le sfide che ancora attendono.

Elena Curtoni si è classificata sesta nel superG femminile che ha posto fine al weekend di gare di St. Moritz, in Svizzera, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra mostra tutta la propria gioia ai microfoni di Rai 2 HD. L’azzurra è soddisfatta del piazzamento odierno, dopo due discese che non erano state all’altezza: “ Ho svoltato un po’ il weekend. Le gare di discesa sono state in salita, sto lavorando sulla fiducia. In allenamento sto mettendo feeling, ma in gara è venuto solo a tratti “. Curtoni sa che può fare ancora meglio, e continuerà a lavorare in allenamento per poter aspirare al podio: “ Il lavoro paga, continuo a battere il chiodo fin quando è caldo. Oasport.it

