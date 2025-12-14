Ekkelenkamp celebrato in Olanda | per qualcuno è mondiale per altri è la fotografia del Napoli inceppato

L'esultanza di Ekkelenkamp in Olanda ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi lo definisce “mondiale” e chi la vede come il simbolo del momento difficile del Napoli. La partita Udinese-Napoli si è rivelata non solo un incontro di Serie A, ma anche uno scontro tra le nazioni, riflettendo le tensioni e le aspettative legate ai protagonisti in campo.

Udinese-Napoli non è stata solo una partita di Serie A, ma anche una sfida a distanza tra Olanda e Belgio. Il gol decisivo di Jurgen Ekkelenkamp ha acceso l’entusiasmo dei media olandesi che lo hanno celebrato come una giocata di livello mondiale. In Belgio, invece, il focus è stato più tattico e critico sul Napoli, incapace di trasformare il possesso in occasioni. In Olanda, il protagonista è uno solo. “Jurgen Ekkelenkamp regala la vittoria all’Udinese sul Napoli grazie a un gol meraviglioso”, titola senza esitazioni il Telegraaf, sottolineando come “il centrocampista abbia calciato la palla dal lato sinistro dell’area, insaccandola nell’angolo più lontano”. Ilnapolista.it

