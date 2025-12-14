Egitto svelate al pubblico due gigantesche statue di Amenhotep III a Luxor

A Luxor, in Egitto, sono state presentate al pubblico due imponenti statue di Amenhotep III, faraone che regnò circa 3400 anni fa. L'inaugurazione del restauro di queste statue colossali rappresenta un importante evento nel recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antico Egitto.

A Luxor, in Egitto, inaugurato il restauro di due statue colossali del faraone Amenhotep III, che governò circa 3400 anni fa. Si tratta dell'ultimo di una serie di eventi archeologici organizzati dal governo per attirare più turisti nel Paese. Le gigantesche statue in alabastro, note come Colossi di Memnon, sono state riassemblate nell'ambito di un progetto di restauro durato circa due decenni. Amenhotep III, uno dei faraoni più importanti, governò durante i 500 anni del Nuovo Regno, il periodo più prospero dell'antico Egitto. Il faraone, la cui mummia è esposta in un museo del Cairo, regnò tra il 1390 e il 1353, un periodo pacifico noto per la sua prosperità e le grandi costruzioni, tra cui il suo tempio funerario, dove si trovano i Colossi di Memnone, e un altro tempio, Soleb, in Nubia.

