Effetti Collaterali conquistano Avellino | trionfo di emozioni e solidarietà al Conservatorio Cimarosa

Effetti Collaterali ha conquistato il pubblico di Avellino con un concerto solidale che ha suscitato emozioni e solidarietà. All’Auditorium del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, più di 400 persone hanno partecipato all’evento “Acqua azzurra, acqua chiara”, dimostrando il forte coinvolgimento della comunità e il successo della serata.

Avellino – Una serata intensa, partecipata ed emozionante quella andata in scena ieri all'Auditorium del Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino, dove si è tenuto il concerto solidale "Acqua azzurra, acqua chiara", che ha fatto registrare oltre 400 presenze, confermandosi un vero successo.

