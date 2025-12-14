Edizione da record per Costruiamo il futuro in Brianza donati 76mila euro alle associazioni brianzole

Costruiamo il futuro in Brianza raggiunge un'importante traguardo con una donazione di 76 mila euro alle associazioni locali. Un contributo significativo che sosterrà iniziative sociali, sportive, culturali e ambientali nella provincia di Monza e della Brianza, rafforzando l'impegno della comunità nel promuovere sviluppo e solidarietà nel territorio.

Settantaseimila euro in arrivo per sostenere chi opera nel campo sociale, sportivo, culturale e ambientale nella provincia di Monza e Brianza. Sono quelli che sono stati dati come contributo da 5mila, 3mila o mille euro, ieri, 13 dicembre, durante il premio “Costruiamo il futuro in Brianza” in un. Monzatoday.it “Costruiamo il futuro“. Premi in città - Sabato prossimo è previsto l’evento finale dell’iniziativa benefica che celebra l’impegno di numerose realtà locali ... ilgiorno.it “Costruiamo il Futuro“ premia 48 associazioni - Oltre 500 persone ieri al Teatro Sociale per l’evento finale della sesta edizione del Premio Costruiamo il Futuro per la Valtellina e la Valchiavenna, iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo ... ilgiorno.it Edizione record di Liguria da Bere. Voi avete partecipato? - facebook.com facebook

Premio Costruiamo il Futuro - Milano 2024 | 8^ edizione

Video Premio Costruiamo il Futuro - Milano 2024 | 8^ edizione Video Premio Costruiamo il Futuro - Milano 2024 | 8^ edizione