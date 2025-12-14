Edizione da record per Costruiamo il futuro in Brianza donati 76mila euro alle associazioni brianzole

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costruiamo il futuro in Brianza raggiunge un'importante traguardo con una donazione di 76 mila euro alle associazioni locali. Un contributo significativo che sosterrà iniziative sociali, sportive, culturali e ambientali nella provincia di Monza e della Brianza, rafforzando l'impegno della comunità nel promuovere sviluppo e solidarietà nel territorio.

Settantaseimila euro in arrivo per sostenere chi opera nel campo sociale, sportivo, culturale e ambientale nella provincia di Monza e Brianza. Sono quelli che sono stati dati come contributo da 5mila, 3mila o mille euro, ieri, 13 dicembre, durante il premio “Costruiamo il futuro in Brianza” in un. Monzatoday.it

“Costruiamo il futuro“. Premi in città - Sabato prossimo è previsto l’evento finale dell’iniziativa benefica che celebra l’impegno di numerose realtà locali ... ilgiorno.it

“Costruiamo il Futuro“ premia 48 associazioni - Oltre 500 persone ieri al Teatro Sociale per l’evento finale della sesta edizione del Premio Costruiamo il Futuro per la Valtellina e la Valchiavenna, iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo ... ilgiorno.it

Immagine generica

Premio Costruiamo il Futuro - Milano 2024 | 8^ edizione

Video Premio Costruiamo il Futuro - Milano 2024 | 8^ edizione