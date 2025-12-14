Ecuba Il Sogno si alza il sipario | in scena Daniela D’Agostino

In un tempo in cui i conflitti armati lacerano ancora il presente e la memoria collettiva, raccontare di “Ecuba” significa dar voce a chi resta inascoltato.Domenica 14 dicembre, alle ore 19, allo Spazio Antigone Osservatorio sulla 'ndrangheta di Reggio Calabria (via Cava Aloi SNC, Croce. Reggiotoday.it

Teatro antico e riflessione attuale al Cavour di Imperia, Ieranò: “Ecuba è simbolo del dolore umano” - Imperia – Su il sipario al Cavour con Ecuba, tragedia di Euripide coprodotta da Teatro Pubblico Ligure e Teatro Cavour che vede sul palco Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogacci e Mariella ... ilsecoloxix.it

Reggio Calabria, all'Osservatorio sulla ndrangheta l'evento "Ecuba. Il Sogno" - facebook.com facebook