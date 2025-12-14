Ecco la pista di pattinaggio Nel cuore della comunità
Nel cuore della comunità, piazzale Selinunte si trasforma in un vivace centro di festa con l’apertura della nuova pista di pattinaggio. Un pomeriggio ricco di spettacoli, musica e allegria, che rinnova l’appuntamento annuale
Coro, mangiafuoco, giocolieri e dj-set illuminano l’aria: non solo un’inaugurazione, ma un pomeriggio in cui il freddo si scioglie in stupore in piazzale Selinunte che torna ad animarsi con “ Un quartiere in pista!”, il progetto che si rinnova per il quarto anno col sostegno di Fondazione Equita e la collaborazione con il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano. Sport e comunità al centro dell’iniziativa, per trasformare il cuore del quartiere San Siro in un punto di incontro. L’appuntamento si è tenuto tra viale Aretusa e via Rembrandt con il Coro delle Donne di San Siro che ha dato il via, poi l’apertura ufficiale della pista, giocoleria, mangiafuoco e dj-set. Ilgiorno.it
