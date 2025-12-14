Ecco il risultato Gianluigi Buffon si rivolge direttamente a Giorgia Meloni | ha deciso di dirlo così

Gianluigi Buffon, leggendario portiere italiano, annuncia il suo ritiro dal calcio professionistico. Dopo una carriera costellata di successi con Juventus, Parma e la Nazionale, Buffon si rivolge direttamente a Giorgia Meloni, condividendo un messaggio significativo in questo importante momento.

Gianluigi Buffon si è ritirato dal calcio giocato, dopo una lunga carriera ricca di trofei con la Juventus, il Parma e la Nazionale italiana. L’ex portiere, però, è rimasto vicino alla maglia azzurra: oggi ricopre il ruolo di capo delegazione, una posizione in giacca e cravatta ma sempre da protagonista. In questa veste sta dando il suo contributo affinché la Nazionale riesca finalmente a qualificarsi ai Mondiali, la massima competizione dalla quale l’Italia manca ormai da troppo tempo. Buffon rappresenta un modello per molti giovani ed è spesso invitato a eventi e convegni per parlare di sport e dei suoi valori. Caffeinamagazine.it

