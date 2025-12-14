Ecco i buoni del 2025 | persone e realtà che contribuiscono in modo significativo alla comunità friulana

Nel 2025 torna, per la venticinquesima volta, il premio dell'Unci dedicato alle realtà e alle persone che si distinguono nel volontariato nella comunità friulana. Un riconoscimento annuale volto a valorizzare l'impegno quotidiano di chi contribuisce in modo significativo al benessere e allo sviluppo del territorio.

Torna, per la 25esima volta, il premio ideato dall'Unci per le realtà che si distinguono nel volontariato: un riconoscimento che valorizza persone e associazioni nel loro agire quotidiano. Il Premio Bontà per il 2025 è stato consegnato sabato 13 dicembre a Palazzo D'Aronco a Udine: a ricevere i. Udinetoday.it

