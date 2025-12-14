Ecco com' è il nuovo sottopasso di Como Borghi | il video dell’attraversamento completo

È stato inaugurato il nuovo sottopasso ciclopedonale di Como Borghi, migliorando la viabilità e la sicurezza dell’area. Questo articolo presenta un video che mostra l’attraversamento completo dall’interno, evidenziando le caratteristiche e il funzionamento di questa importante infrastruttura per i pendolari e i visitatori della zona.

Da oggi è utilizzabile il nuovo sottopasso ciclopedonale della stazione di Como Borghi e un video ne mostra l'aspetto e il funzionamento dall'interno. Le immagini seguono passo dopo passo l'attraversamento, raccontando in modo diretto come cambia il collegamento tra i due lati della ferrovia e.

