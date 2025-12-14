eccellenza il chiesanuova di scena a montegranaro

Il Chiesanuova affronta oggi a Montegranaro l'ultima partita del girone d’andata del suo quarto campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di agganciare la zona alta della classifica. La sfida, in programma alle 14, rappresenta un'importante occasione per consolidare le proprie ambizioni e chiudere il primo scorcio della stagione in modo positivo.

A Montegranaro per l’aggancio! Il Chiesanuova chiude il girone d’andata del suo quarto campionato d’Eccellenza oggi a Montegranaro dove alle 14.30 si affrontano due formazioni che stanno bene più a livello psicologico che di classifica. Sì perché i biancorossi si sono sbloccati e ora cavalcano un’ottima striscia di tre vittorie consecutive, tuttavia la graduatoria li vede ancora in penultima posizione. I gialloblu di casa invece sono reduci da tre risultati utili, però sono appena più avanti ed in zona playout con 18 punti (dove da ieri è salita la Jesina che ha battuto 1-0 l’Urbino), tre in più degli ospiti. Sport.quotidiano.net

