ea fc 26 prediction totw 14 elenco candidati per la quattordicesima squadra della settimana

Ecco la prediction del TOTW 14 di EA FC 26, attesa per mercoledì 17 dicembre. Ogni settimana, Electronic Arts svela le carte della Quattordicesima Squadra della Settimana, riconoscendo le migliori prestazioni dei giocatori. Ecco gli eventuali candidati che potrebbero entrare nel team.

La prediction del TOTW 14 atteso per mercoledi 17 Dicembre è disponibile. Electronic Arts abitualmente ogni mercoledi rilascia le carte del Team Of The Week. Le carte speciali in questione saranno disponibili per un periodo limitato nei pacchetti della modalità Ultimate Team di EA FC 26. Il TOTW è una delle promo più longeve ed amate dai fan della community che giocano prevalentemente alla modalità Ultimate Team. Questa squadra celebra le prestazioni che vengono fornite dai giocatori del calcio reale.

