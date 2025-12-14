EA FC 26 Evoluzione In Buona Kompagnia Lista Giocatori Ed Obiettivi

EA FC 26 introduce l'evoluzione In Buona Kompagnia, una nuova funzionalità per la modalità Ultimate Team. I giocatori possono potenziare le loro carte speciali completando obiettivi specifici, migliorando le performance e le statistiche dei propri giocatori. Questa novità offre maggiori strategie e personalizzazioni, rendendo l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente e dinamica.

L' evoluzione In Buona Kompagnia è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di domenicas 28 Dicembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione In Buona Kompagnia.

