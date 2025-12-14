E–Work la crisi continua In ansia per Bazan

L'articolo analizza l'andamento della crisi di E–Work, concentrandosi sulla partita contro Bazan Passalacqua Ragusa, terminata con il punteggio di 67-54. Si evidenziano le prestazioni dei giocatori e le dinamiche della sfida, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione della squadra e le sfide che deve affrontare.

Passalacqua Ragusa 67 E-Work Faenza 54 PASSALACQUA RAGUSA: Mallo, Consolini ne, Cedolini 9, Mazza 3, Stroscio 27, Moriconi 3, Narviciute 4, Olodo, Di Fine 6, Johnson 15. All.: Buzzanca E-WORK FAENZA: Brzonova 2, Bazan, Ciuffoli C., Nori 8, Georgieva 13, Milanovic ne, Zanetti 4, Cappellotto, Guzzoni 18, Onnela 9. All.: Seletti Arbitri: Collura - Rosato Note - Parziali: 16-11; 35-27; 52-42. Tiri da 2: Ragusa: 1843, Faenza 1639; Tiri da 3: Ragusa: 822, Faenza 518; Tiri liberi: Ragusa: 78, Faenza 78; Rimbalzi totali: Ragusa: 40, Faenza 35. Altro che isola felice. La trasferta a Ragusa è da dimenticare per l'E-Work e non per la sconfitta, arrivata al termine di una gara ben interpretata e dove non si sono mai visti i soliti black out.

